Juvenal Canto lança seu segundo livro “A Ferra na Marreca”

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 17, o lançamento do segundo livro do Jurutiense, obidense e macapaense Juvenal Canto denominando “A Ferra na Marreca”. O Evento aconteceu no auditória da Biblioteca Alcy Lacerda, em Macapá, Amapá, onde reuniu seus familiares e amigos para a noite de autógrafos.

Neste Livro, Juvenal mergulha em cinco estórias: “A Ferra da Marreca”, “A Tempestade”, “Verão, Época de Bonança”, “O Professor” e “Onde está a verdade?”, uma obra que mistura fatos e ficções e “...que prendem a atenção da primeira a última página em cinco viagens de fascínios e emoção”, comenta Ulyssis Santos na apresentação.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4473-juvenal-canto-lanca-seu-segundo-livro-a-ferra-na-marreca#sigProIdf9c8b731d1 View the embedded image gallery online at:

Fotos_do_evento de lançamento do Livro de Juvenal

Juvenal Canto

Juvenal Canto Salgado é juritiense de nascimento, nasceu em 22 de abril de 1930, morou por muitos anos em Óbidos e desde a década de 40 vivem em Macapá – Amapá. Este caboclo do Baixo Amazonas, foi mercador na área do comércio, comunicação, autoescola, pecuarista, vereador em Macapá por 10 anos, e agora aos 91 anos se dedica a literatura, já em seu segundo livro, seus textos trazem uma linguagem simples, não rebuscada, mas muito agradável de ler.

Informações e fotos enviadas por Alacid Canto

www.obidos.net.br