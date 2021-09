Estado entrega Terminal Hidroviário de Óbidos nesta sexta-feira, dia 1º de outubro

O Governo do Pará entrega às 11h, desta sexta-feira (1º), as obras de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos, no Baixo Amazonas. O terminal, reconstruído pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), vai atender mais de 50 mil habitantes do município e auxiliar na integração do modal hidroviário paraense. O governador, Helder Barbalho; o presidente da CPH, Abraão Benassuly; e autoridades locais, participam da cerimônia de entrega no município.

Com a reconstrução e adequação, o porto ganhará sala de embarque, salas para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e necessidades especiais, lanchonete, guarda-volumes, e guichês para vendas de passagens. Além disso, o terminal também terá Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização interna, e novas instalações elétrica e hidrossanitária. O Estado investiu quase R$ 4 milhões na reconstrução e adequação do local, de acordo com as normas da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).

Na obra naval do terminal serão utilizadas duas rampas metálicas articuladas, de 25 metros, atendendo às normas de acessibilidade, um flutuante intermediário de seis metros de comprimento, e flutuante principal com 25 metros de comprimento. Depois de entregue, o terminal passa a ser administrado pela Prefeitura de Óbidos e vai oferecer viagens para municípios do Pará e Amazonas. A nova estrutura deve receber cerca de 17 mil passageiros por mês.

O Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos vai ajudar na integração do modal hidroviário paraense, compondo o quadro com os terminais de Terra Santa, Faro, Curuá, Prainha, Almeirim e Santana do Tapará, já entregues no Baixo Amazonas pela CPH. Em breve, a CPH vai inaugurar o Terminal Hidroviário de Santarém, já considerado o mais moderno do Brasil.

SERVIÇO

Inauguração Teminal Hidroviário de Óbidos

Local: Óbidos

Data: 01/10/2021 às 11h0

Endereço: Orla da cidade de Óbidos, na Rua Almirante Tamandaré.

Contato: Bruno Magno: (91) 98109.0841.

Fonte: Agência Pará