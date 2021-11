Em Óbidos, segunda torre da Linha de Transmissão Oriximiná-Parintins está sendo concluída

A construção da Linha de Transmissão que sai de Oriximiná, passando por Óbidos, Juruti, até chegar a cidade de Parintins está sendo feita pela Empresa ELECNOR do Brasil e as torres que permitirão a travessia do Rio Amazonas estão sendo construídas próximas as cidade de Óbidos, sendo que a estrutura da torre do lado da cidade já foi concluída e a segunda torre está sendo construída na costa fronteira.

As imagens mostram as duas torres, sendo que uma foi construída próximo ao Porto Cantão / Geretepaua, a outra localizada na costa fronteira, está em fase de conclusão. As torres terão 253 m de altura e média 1.300 Tn de peso, as quais permitirão que Linha de Transmissão Oriximiná-Parintins, cruze o Rio Amazonas em Óbidos, com aproximadamente 2,3 km.

O Contrato Full EPC a preço fixo, com todos os riscos incluídos, para a obtenção das licenças ambientais, desapropriações, engenharia, fornecimento, construção e comissionamento de duas novas subestações, ampliações de uma subestação e duas linhas de transmissão, sendo que a obra iniciou em março de 2019, com previsão de conclusão em março de 2024.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto