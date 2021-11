Diocese de Óbidos orienta paróquias sobre o Decreto de prevenção à covid-19

A Prefeitura de Óbidos emitiu um Decreto restringindo várias atividades no município de Óbidos, como prevenção da proliferação da covid-19, que nas últimas semanas teve índices crescentes de infectados, causando a lotação dos leitos do Hospital Dom Floriano e 24 horas, haja vista que no boletim de 22/11 havia 14 pessoas internadas.

O novo decreto começou a valer nesta segunda-feira, dia 22, o qual endurece as medidas e proíbe o funcionamento de boates, casas noturnas, casas de shows, restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, balneários, realização de torneios, festas dançantes, entre outras atividades que causem aglomerações, como também limitando a 50% a lotação dos templos e igrejas do município.

Nesse sentido, a Diocese de Óbidos emitiu um Decreto orientando as suas paróquias e comunidades, no sentido de obedecerem ao decreto municipal, o qual reafirma a necessidade e a conscientização de todos que não estamos em momento de relaxar com os protocolos sanitários, isto é, uso obrigatório de máscara, igienização das mãos e o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas.

Orientações do Decreto:

Caberá aos párocos e administradores paroquiais em comunhão com seus conselhos paroquiais pastorais analisarem os Decretos municipais, isto é, a realidade epidemiológica e assim discernirem quais ações deverão ser tomadas para evitar a proliferação do vírus; Incentivem as pessoas a buscarem ser vacinadas e a cumprirem as normas sanitárias básicas. Aos párocos e administradores paroquiais pedimos a gentileza de que orientem e façam cumprir as normas sanitárias, bem como, o Cumprimento da porcentagem de ocupação nas igrejas permitida pelos Decretos municipais.

Veja o Decreto na íntegra: