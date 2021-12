Barco Papa Francisco realiza mais de 5 mil atendimentos, no rio Arapiuns

O Barco Hospital Papa Francisco realizou em Santarém, no período de 23 a 30 de novembro, uma expedição na comunidade de São Francisco, no rio Arapiuns.

Foram realizados 5.127 atendimentos, sendo 22 cirurgias, 266 consultas clínicas, 145 consultas odontológicas, 666 consultas de enfermagens, 1.010 exames laboratoriais ente outros serviços.

A ação tem apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que fornece embarcação de apoio, profissionais e alimentação.

A seleção dos pacientes para os atendimentos foi feita através dos profissionais das Unidades localizadas nas comunidades.

A ida do Barco Papa Francisco tem o objetivo de atender a demanda reprimida de ribeirinhos que necessitam de cirurgia, diminuindo assim a fila de espera.

A próxima etapa de atendimentos acontece na Comunidade Piracaoera, na região de várzea, no período de 08 a 13 de Dezembro.

Barco Papa Francisco

Idealizado pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, o Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus foi inaugurado oficialmente em 2019 na cidade de Belém (PA). A base está localizada na cidade de Óbidos no Oeste do Estado e atende mais de 1.000 comunidades ribeirinhas na região amazônica.

O Barco Hospital mede 32 metros de extensão e conta com 20 tripulantes fixos e mais 10 voluntários que se revezam em expedições que duram entre 7 e 10 dias. O hospital flutuante tem uma estrutura moderna com consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para diagnósticos, como raio-X digital, mamografia, eco-cardiograma, ultrassom, eltrocardiograma. Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuam na prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagem

FONTE: Comunicação/Santarém