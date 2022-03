Empresa Via Oeste chega a Óbidos e dará continuidade a pavimentação da PA-437

Chegou a Óbidos neste domingo, dia 20, a máquinas da "Empresa Via Oeste", a qual dará continuidade as obras de pavimentação da PA-437 até o entroncamento da PA- 254, que é uma obra do Governo do Estado e vam paralisadas.

Conforme informações, com a chegada dos equipamentos, será realizado um trabalho de desassoreamento do Balneário Curuçambá e um plano de recuperação da área será implementado para evitar novo assoreamento.

A fotos seguinte foram egistradas na manhã desta segunda-feira, 21, que mostra as máquinas da Empresa já trabalhando na PA-437, a qual dará continuidade a pavimentação da PA, com isso, espera-se que os trabalhos sejam concluídos e Óbidos ganhe 8,70 quilômetros da pista como previsto do projeto inicial, como também, que o problema de assoreamento do Curuçambá seja resolvido ou pelo menos amenizado.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4873-empresa-via-oeste-chega-a-obidos-e-dara-continuidade-a-pavimentacao-da-pa-437#sigProId06658e5c68 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br