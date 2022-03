Em Óbidos, foi realizada Santa Missa de Consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria

Aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 25, na Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, a Missa de Consagração Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, a qual foi presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e o povo católico obidense foi prestigiar.

Na abertura da missa, Dom Bernardo explicou sobre a celebração: “O Papa Francisco, junto a igreja no mundo inteiro, consagrou a Rússia e a Ucrânia a Nossa Senhora. Essa consagração tem todo um significado espiritual muito forte. Queremos nesta Santa Missa primeiramente nos arrepender de nossos pecados e pedir perdão a Deus pelas atrocidades que no mundo inteiro acontecem sobretudo nesses dois países que estão em guerra”.

Durante a celebração Pe. Rafael leu um texto do Pe. Alexandre Avi, sobre o contexto da consagração, que segundo ele, neste dia a Igreja celebra a Solenidade da Anunciação do Senhor e que atendendo ao convite do Papa Francisco para a Consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria por conta do atual conflito entre Rússia e Ucrânia e que, de certo modo, ameaça a paz em todo o mundo. Explicou também todo o significado da consagração.

A missa foi transmitida pelas redes sociais deste site e da Diocese de Óbidos, que pode ser revista, CLICANDO AQUI.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4893-em-obidos-foi-realizada-santa-missa-de-consagracao-da-russia-e-da-ucrania-ao-imaculado-coracao-de-maria#sigProIdcbaf316203 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos