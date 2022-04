Em Óbidos, Missa do Lava Pés foi celebrada na Catedral de Sant´Ana

Fiéis lotaram a Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, para participarem da Missa do Lava Pés que aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 15, um ritual que relembra o momento em que Jesus Cristo ensina a humildade ao lavar os pés dos doze discípulos durante Última Ceia. O Padre Frei Manoel, realizou os mesmos gestos de Jesus, lavou os pés de alguns obidenses, homens e mulheres, simbolizando a humildade.

A Missa da Ceia do Senhor e a Cerimônia do Lava Pés recordam o gesto de Jesus durante a Última Ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. Do ponto de vista da religião, celebra também a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Cristo, na noite em que ia ser entregue, ofereceu a Deus o corpo e o sangue, sob as formas de pão e vinho. E então entregou aos discípulos.

Frei Manoel , num gesto que acontece em todas as igrejas do mundo, retirou de dentro do sacrário a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e foi colocado para adoração o qual ficará até o Sábado da Aleluia.

Registramos algumas imagens desse evento que há séculos é celebrada pelos católicos.



Fotos de Vander N Andrade