Técnicos do Programa Semear reúnem com a classe empresarial e artística de Óbidos

O Programa SEMEAR do Governo do Pará é uma política de investimento à arte e cultura, com a concessão de incentivo fiscal as empresas que patrocinam projetos criativos no Estado do Pará.

Nesse sentido, os técnicos do Programa SEMEAR estiveram em Óbidos nesta quinta-feira, dia 14, em reunião que aconteceu na Casa da Cultura, com a classe empresarial, contábil, artistas, produtores, realizadores e gestores públicos de cultura e turismo para uma troca de ideias sobre o Programa.

Na reunião estiveram presentes representantes Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará - FCP; do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT, e representantes da classe cultural obidenses e empresários, quando discutiram a Lei de Incentivo à Cultura como forma das empresas patrocinarem projetos culturais no Município de Óbidos.

Eduardo Dias, coordenador de Cultura de Óbidos, informou que a reunião foi um esclarecimento sobre o Programa Semear, como formar de envolver cada vez mais os municípios, motivando a classe empresarial, artistas e fazedores de cultura, no sentido de participarem do Programa com projetos, para que possam ser contemplados com financiamentos, e que empresários de Óbidos, participem e tenham a compensação através do ICMS.

