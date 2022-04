Ufopa prorroga inscrições do Processo Seletivo Regular 2022

O prazo para inscrições ao Processo Seletivo Regular (PSR 2022) da Universidade Federal do Oeste do Pará foi prorrogado até o dia 16 de maio de 2022. O período encerraria neste sábado, 30 de abril. A decisão foi anunciada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen).

As inscrições são feitas, exclusivamente, pela internet no endereço: https://www.ufopa.edu.br/psr2022/ .

O PSR 2022 oferta 1400 vagas em 42 cursos da Ufopa no campus de Santarém e nos campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Segundo o novo cronograma, a primeira chamada está marcada para o dia 3 de junho de 2022. As aulas do calendário acadêmico 2022.1 começam no dia 19 de setembro de 2022.

Outra alteração nas indicações do edital é referente ao tópico sobre vagas e sistema de ingresso por cotas sociais. Na retificação, há a observação de que “também considera-se a pessoa com deficiência (PcD) aquela que se enquadre na categoria discriminada como portadora de visão monocular, a partir da Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021”.

Retificações do edital:

Edital de retificação nº 01/2022 – visão monocular

Edital de retificação nº 02/2022 – atualização do cronograma

Fonte: Comunicação/Ufopa