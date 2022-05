ÓBIDOS: Governo do Estado entrega benefícios habitacionais e cestas básicas aos obidenses

Famílias obidenses receberam nesta quinta-feira (19), benefícios do programa 'Sua Casa' do Governo do Estado do Pará. Ao todo, a população do município recebeu 186 benefícios. Foram entregues também 500 cestas básicas para famílias atingidas pelas enxurradas de acordo com o decreto de emergência de 17 de fevereiro de 2022.

O Evento aconteceu no ginásio da poliesportiva da Escola Mauricio Hamoy, com a participação da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, que destacou o trabalho do Governo do Estado na região e reforçou a importância dos benefícios nesse período de chuvas e cheias na região da Calha Norte.

“São investimentos que melhoram a qualidade de vida da população, porque o que a nossa gente quer é união por uma cidade melhor e essa ação humanitária é importante para isso", ressaltou a primeira-dama Daniela Barbalho.

O Prefeito de Óbidos Jaime Silva, também esteve presente na solenidade, entre outras autoridades, o qual destacou a importância das parcerias do Município com o Governo do Estado, e enfatizou a ajuda que a população obidense estava recebendo: “Hoje estamos realizando a entrega de 500 cestas básicas, de 186 cheques do Sua Casa e abrindo cadastro para 300 famílias afetadas pelos desastres naturais pelo Programa Recomeço, creio que outras ações que virão, a gente agradece primeira dama, Daniela Barbalho, aqui representando o Governo do Estado e tenho a certeza que o povo de Óbidos saberá reconhecer o esforço, trabalho e compromisso do nosso governador”, comentou o prefeito.

Para o presidente da Cohab, Orlando Reis, a ação de hoje demonstra a atenção do governo do Estado em atender as famílias que mais precisam. "Estamos investindo hoje mais de R$1,5 milhão em recursos que vão transformar positivamente as casas das famílias. Com esse apoio, será possível adquirir o material de construção e o pagamento da mão de obra contratada”, destacou Reis.

Recomeçar

Óbidos foi a segunda cidade da Calha Norte a receber o benefício do programa “Recomeçar”. Ao todo, 1.400 famílias serão contempladas. Hoje, o Governo do Estado também entregou 500 cestas de ajuda humanitária para as famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Informações e fotos Comunicação/Pmo e Agência Pará