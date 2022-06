ÓBIDOS: Obidenses relembram o legado de Dom Floriano Loewenau

Neste sábado, dia 04 de junho, em Óbidos, um grupo de obidenses, coordenados por dona Ana Chocron e professora Idaliana Marinho, se reuniram na Capela de Bom Jesus, onde participaram de uma celebração e fizeram uma profunda reflexão da importância que Dom Floriano Loewenau teve pra a cidade de Óbidos, o qual deixou um grande legado de ensinamentos e de obras, que até hoje perduram e beneficiam a população obidense.

Na ocasião, algumas pessoas que conviveram com Dom Floriano, relembraram e contaram algumas histórias vivenciadas com o Padre, que muito contribuiu com a sociedade obidense.

“Dom_Floriano deixou marco de sua administração por todas as comunidades da Prelazia (Diocese) de Óbidos, construindo a Escola São Joé e Escola Profissional São Grancisco, Hospital, Aeroporto, Igrejas, Barracões Comunitários, Seminário, participou de alguma forma, de todos os empreendimentos para o progresso das comunidades. O maior legado que nos deixou Dom Floriano foi seu espírito de missionário convicto, pastor atento, homem de caráter ilibado admirado e respeitado pelos mais diversos seguimentos da sociedade, é um exemplo a ser seguido por todas” comentou Hélcio Amaral (in memoriam) em uma de seus artigos.

O Vídeo seguinte foi gravado em 2020, em homenagem aos 41 anos da Páscoa definitiva de Dom Floriano Loewenau, primeiro bispo prelado de Óbidos, que faleceu no dia 04 de Junho de 1979, na cidade de São Paulo, quando tinha apenas 67 anos. Seu ccorpo está sepultado na Capela do Bom Jesus.

DOM FLORIANO LOEWENAU, O.F.M

Dom Floriano nasceu em Snopken ( Alemanha), a 24 de maio de 1912. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, a 31 de março de 1931. Ordenado em Salvador BH, a 22 de maio de 1937. Chegou á Prelazia em julho de 1938. Nomeado Comissário dos PP. Franciscano na Prelazia, a 19 de outubro de 1944. Nomeado bispo titular de Drivasto e Prelado de Santarém, a 8 de setembro de 1950. Sagrado bispo em Salvador BH, a 26 de novembro de 1950. Tomou posse da Prelazia, a 8 de dezembro de 1950. Transferido para a Prelazia de Óbidos (PA), a 12 de setembro de 1957. Renunciou ao governo da Prelazia de Óbidos, a 07 de dezembro de 1972. Faleceu em São Paulo e foi transferido para Florianópoles, a 04 de junho de 1979. Transladado e sepultado na Catedral de Óbidos, a 04 de junho de 1986.

