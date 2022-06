Passeio ciclístico marca o encerramento da Semana do Meio Ambiente em Óbidos

Evento foi realizado pela Semma, e percorreu vários bairros da cidade.

Um passeio ciclístico realizado no final da tarde de sexta-feira (3) marcou o encerramento das atividades da Semana do Meio Ambiente promovida pela Prefeitura de Óbidos em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

O passeio contou com a participação de alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, praticantes do ciclismo, além de simpatizantes da causa ambiental.

A ideia foi chamar a atenção da população para a importância e necessidade da proteção e preservação da biodiversidade.

Ao longo da semana uma série de atividades como palestras e oficinas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com o IFPA Campus Óbidos.

"Foi uma semana intensa e muito produtiva, onde pudemos repassar informações para os alunos da rede municipal de ensino, do IFPA e de outras entidades. Essa foi a maneira encontrada pra chamar a atenção da população sobre a responsabilidade de cada um na preservação dos nossos recursos naturais", disse Diego Santos, secretário de Meio Ambiente.

O passeio ciclístico, que percorreu diversos bairros de Óbidos, levou à população uma mensagem de reflexão pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.

A estudante Aline Bentes, foi una das participantes do evento. Adepta do pedal, ela parabenizou a iniciativa de unir prática esportiva e consciência ambiental.

"Bacana a gente poder percorrer as ruas da nossa cidade, alertando as pessoas sobre a responsabilidade de cada um para preservar a nossa natureza", ressaltou.

A programação encerrou na Praça da Cultura, no Centro da cidade, com o sorteio de brindes entre os participantes e a apresentação cultural do grupo de Carimbó Forte Pauxis.

Em Óbidos, a Semma tem intensificado ações de educação ambiental em instituições de ensino, órgãos públicos e entidades privadas. A nova metodologia, objetiva ampliar o conhecimento das normas, leis e decretos que regulamentam a Legislação, para diminuir os crimes ambientais.

"Nós entendemos que a educação é a forma mais inteligente de melhorar os nossos serviços enquanto Secretaria de Meio Ambiente. Não adianta só cobrar e punir, se antes não educarmos e conscientizarmos a população", explicou Diego.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO