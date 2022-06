Em Óbidos, Colônia dos Pescadores Z-19 realiza romaria fluvial de São Pedro

Todo ano, dia 29 de junho, romarias fluviais homenageando São Pedro acontecem em várias cidades pelo Brasil com muitas embarcações, dia que se comemora o padroeiro dos pescadores. Este ano, diferente dos anos anteriores, muitas Associações e Colônias de Pescadores voltaram a realizar a romaria fluvial de seu santo padroeiro de forma presencial.

Em Óbidos, nesta quarta-feira, dia 29, membros da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 se mobilizaram e realizarou a romaria fluvial de São Pedro que saiu da comunidade de Maria Tereza, chegou na cidade por volta das 19h e foi recebida por um bom público na sede da Z – 19.

Logo após a chegada, aconteceu uma celebração presidida pelo Padre Leonardo Loures Vale, onde reuniu os associados da Z-19 e devotos de São Pedro. As comemorações a São Pedro continuarão neste final de semana com Seresta, bingos, leilões e a competição de bajaras.

Para homenagear São Pedro estamos postando algumas fotografias registradas nas Romarias Fluvial de Óbidos.

Clique aqui para ver imagem em 360º

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5177-em-obidos-colonia-dos-pescadores-z-19-realiza-romaria-fluvial-de-sao-pedro#sigProId5b8ecd2eb9 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5177-em-obidos-colonia-dos-pescadores-z-19-realiza-romaria-fluvial-de-sao-pedro#sigProId885dbc446e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Fotos de Vander N Andrade, João Canto e Odirlei Santos

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

SÁBADO, DIA 02 /07 /2022

Serestão de São Pedro com DEDÉ E BANDA E TRIO RECORDAÇÕES, início as 22h.

DOMINGO DIA 03 /07/2022

Manhã de Sol com a Banda DEDE E BANDA. Sorteio do Rifão de São Pedro, leilão de oferendas e outros. Início previsto para as 11h horas da manhã