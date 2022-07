ÓBIDOS: Escolas Municipais deram um show no primeiro dia do “Arraiá dos Pauxis”

As apresentações do “Arraiá dos Pauxis” iniciou nesta sexta-feira, dia 1º de julho, com danças folclóricas e outras manifestações típicas do período junino, realizadas pelas escolas da rede municipal de ensino, como forma de valorizar os trabalhos realizados pelos grupos escolares.

Neste primeiro dia do evento também se apresentarão os grupos de Carimbó Forte Pauxis e Swing de Carimbó.

O evento está acontecendo na Praça da Cultura, no Centro da cidade. Iniciou por volta das 20h e encerrou por volta da meia noite.

Concurso_de_Quadrilhas

Hoje, dia 02, segundo dia do Arraiá dos Pauxis, acontecerá 1º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, com apresentações de grupos de Óbidos (02) e Oriximiná (05), uma forma de incentivar o intercâmbio cultural entre municípios da região da Calha Norte.

Ordem de Apresentação das Quadrilhas

1º) Brincando de São João – Óbidos

2º) Bailando na Roça – Oriximiná

3º) Baila Comigo – Oriximiná

4º) Cia de Dança Êxtase – Oriximiná

5º) Coração Junino – Óbidos

6º) Cirandinha na Roça – Oriximiná

7º Lumi`Arte - Oriximiná

FOTOS: João Canto e Odirlei Santos