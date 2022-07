Show de calouros da melhor idade foi a atração cultural no Cliper de Sant´Ana

Com o Tema "Deus age na história para realizar a justiça", a festividade 2022 da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana, teve prosseguimento na noite desta terça-feira, dia 13, com a procissão que saiu do Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

A procissão percorreu várias ruas até a Praça Barão do Rio Branco e depois a Catedral, onde foi celebrada a missa que foi presidida pelo Padre Manoel

Os Notários e Convidados foram: Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Funcionários do Hospital Dom Floriano, Servidores do Hospital Benito Priante, Servidores dos Postos de Saúde, Pastoral da Saúde, OFS, Pastoral da Pessoa Idosa e MECE.

No Cliper de Sant´Ana aconteceu a programação cultural, onde houve leilões, bingos e a o Show de Calouros da Melhor Idade, quando se apresentaram quatro candidatos: Pedro Brasil, Mário Jorge (Magato); Clebinho Brasil e seu filho João e Agnaldo Rochas e animaram as pessoas presente no Cliper e na Praça de Sant´Ana.

Após o julgamento dos jurados, os vencedores do Show de Calouros foram Mário Jorge e Agnaldo Rocha, que empataram com a mesma pontuação e levaram o título de melhores calouros da melhor idade.

