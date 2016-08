Ufopa abre concurso público para quadro permanente de professor

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, 18 de agosto de 2016, edital de concurso público para a carreira de Magistério Superior, para composição do quadro permanente de pessoal da Ufopa. Os salários, de acordo com a titulação, variam de R$ 5.343,53 a R$ 9.572,67.

O Concurso Público de Provas e Títulos destina-se ao preenchimento de 52 vagas, em regime de 40 horas semanais de trabalho e exige dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por candidatos com título de Doutor - Adjunto A, por candidatos com o título de Mestre - Assistente A ou por candidatos com título de Especialista – Auxiliar. O 1º período inscrição teve início nesta quinta-feira, 18/8/2016, a partir das 14h e encerram às 23 horas e 59 minutos do dia 6/9/2016. Os interessados devem efetuar a inscrição no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/concursos, observado o horário de Santarém/PA.

Para as áreas/subáreas em que houver previsão de reabertura de inscrições e que não tiverem inscritos homologados no 1º período, será aberto o 2º período de inscrição, compreendido entre às 14 horas do dia 19/9/2016 às 23 horas e 59 minutos do dia 8/10/2016, para candidatos portadores de titulação menor subsequente.

Para as áreas/subáreas em que houver previsão de reabertura de inscrição e que não tiverem inscritos homologados no 2º período, será aberto o 3º período, compreendido entre às 14 horas do dia 19/10/2016 às 23 horas e 59 minutos do dia 7/11/2016, para candidatos portadores de titulação menor subsequente.

Provas - As provas referentes ao 1º período de inscrição, serão aplicadas nas datas prováveis de 3/10/2016 a 8/10/2016 (GRUPO 1) e de 10/10/2016 a 15/10/2016 (GRUPO 2) , no município de Santarém/PA. Os exames referentes ao 2º período de inscrição serão realizados de 5/12/2016 a 10/12/2016 (GRUPO 3). Para o 3º período de inscrição, as provas estão marcadas para ocorrerem de 12/12/2016 a 17/12/2016 (GRUPO 4).

Inscrições - O valor da taxa de inscrição para a classe de Professor Adjunto – A será de R$ 120,00. Para a classe de Assistente – A o valor cobrado é de R$ 100,00 e para a classe de Auxiliar, R$ 80,00.

No ato da inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, poderá requerer isenção da taxa, das 14 horas do dia 18/8/2016 às 23 horas e 59 minutos do dia 24/8/2016.

Edital do concurso para carreira de Magistério Superior, quadro permanente da Ufopa/Campus de Santarém.

