NOTA DE FALECIMENTO: Benito Savino

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do obidense Benito Savino, o qual veio a óbito nesta sexta-feira, dia 19, em Santarém, onde estava fazendo tratamento de saúde. Seu corpo está sendo levado para Óbidos e o velório acontecerá em sua residência, na Rua Deputado Raimundo Chaves (Bacuri), neste sábado (20). O sepultamento ocorrerá no cemitério São João Batista, às 17h.

Nossos sentimentos aos seus familiares, Nilda Savino, sua esposa e suas filhas (Adlin, Melinda e Betânia Savino), genros e netos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.