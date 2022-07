Dom Frei Martinho Lammers-OFM comemora 55 anos de Ordenação Sacerdotal

“Adiutor Gaudii Vestri” – Distribuidor da Vossa Alegria.

Hoje, 22/07/22, a Diocese de Óbidos comemora os 55 anos de Ordenação Sacerdotal do seu Bispo Prelado Emérito, Dom Frei Martinho Lammers-OFM.

Dom Martinho Lammers-OFM, nasceu em 22 de dezembro de 1939. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em 04 de junho de 1961; em 22 de julho de 1967 foi ordenado sacerdote em Salvador-BA. Em junho de 1968 chegou a então Prelazia de Óbidos; em 10 de fevereiro de 1976 foi nomeado Vigário Geral; em 05 de abril de 1976 foi eleito Vigário Capitular da Prelazia e em 21 de julho de 1976 foi nomeado Prelado Nullius de Óbidos. Tomou posse como administrador Apostólico em 06 de novembro de 1976. Nomeado Bispo da Prelazia em 08 de agosto de 1979 e Ordenado Bispo Prelado na Catedral de Sant’Ana a 04 de outubro de 1979, como Lema: ‘’Adiutor Gaudii Vestri” – Distribuidor da Vossa Alegria.

E com a alegria e sorriso que lhe são peculiares serviu a nossa Prelazia, hoje Diocese de Óbidos, enfrentando as dificuldades e desafios que se apresentaram durante sua missão aqui nestas terras amazônicas. Com as bençãos de Senhora Sant'Ana, que possamos lembrar e celebrar por muitos anos o dia do seu SIM.

FONTE: Diocese de Óbidos