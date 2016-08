Troféu Índio Pauxi acontecerá no dia 24 de setembro em Manaus

No dia 24 de setembro será realizado o tradicional baile de entrega do Troféu Índio Pauxi. O evento acontece na cidade de Manaus, sob a batuta do agitador cultural e assessor político Paulo Onofre.

A honraria visa o reconhecimento dos filhos de Óbidos que se destacam em suas áreas de atuação. O encontro não deixa de ser uma noite de confraternização entre os Pauxiaras que relembram os velhos e bons tempos vividos na terrinha.

Este ano, uma das homenageadas será a senhora Edilza Savino, pela sua dedicação em conduzir e aproximar a padroeira de Óbidos dos seus devotos em várias cidades. Em breve mostraremos outros homenageados.

Informações de Paulo Honofre

