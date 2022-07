Músicos obidenses homenagearam Wander de Andrade e Sebastião Tapajós

Aconteceu na noite deste domingo, dia 24, no Palco do Cliper de Sant´Ana, um Show em homenagem aos músicos Wander de Andrade (in memoriam) e Sebastião Tapajós (in memoriam).

Os Músicos obidenses Erison Nunes, pianista; Lucas Mousinho, violonista e Brendel Rodrigues, Cantor; apresentaram o tributo a Wander de Andrade (in memoriam) e Sebastião Tapajós (in memoriam), quando relembraram grandes sucessos desses músicos que deixaram um legado musical muito grande para o povo paraense, que por meio de seus trabalhos foram reconhecidos ao nível de Pará, Brasil e ao nível internacional.

Sebastião Tapajós, um dos violonistas brasileiros reconhecido internacionalmente por seu trabalho, faleceu em 2021, em Santarém, onde vivia. Sebastião nasceu em 16 de abril de 1943 em Alenquer (PA). O artista gravou mais de 60 discos, sendo o primeiro de 1967, com o nome de ‘Violão e Tapajós’, e o último, de 2014, com o título de Violões do Pará. Gravou também com o Zimbo Trio, Maurício Einhorn, Gilson Peranzzetta, Jane Duboc e Nilson Chaves, com quem dividia a cultura e a vida, sendo um de seus grandes amigos. A morte do artista chocou familiares, fãs e amantes da música. O violonista deixou um legado à cultura do Brasil e do mundo, levando a Amazônia para todos os lugares por onde passou.

Wander Barbosa de Andrade era artista, poeta, músico, professor e compósito, nasceu e Óbidos no dia 2 de abril de 1972 e faleceu em 13 de outubro de 2021 na cidade de Santarém, onde foi sepultado. Além de músico, era sociólogo, se formou em filosofia, fez especialização em arte e era professor concursado da rede estadual de ensino e da rede privada, no município de Santarém. Com majestoso talento para compor, gravou dois CDs autorais, o Porto dos Afogados e Casarios, este dedicado a sua tia Antonica e sua prima Sônia, quando lançou a marcante TERRA PAUXIS, um trabalho de louvor a sua cidade natal. Foram parceiros, Celso Lima, Nelson Vinente, Miltinho Moda, Eduardo Dias, Wanderley Brandão, José Mário, Sebastião Tapajós, Sérgio Ábalos, José Maria Bezerra e Edimar Andrade.

