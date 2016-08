Quatro candidatos se inscreveram às eleições para prefeito de Óbidos

Foram protocolados, em todo o Estado do Pará, 19.552 pedidos de registro de candidatura para as eleições de outubro, sendo 540 para prefeito e vice-prefeito cada e 19.012 para o cargo de vereador, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), com dados consolidados até a última segunda-feira, quando encerrou o prazo para que partidos políticos e coligações informassem à Justiça os dados sobre seus candidatos

Em Óbidos, quatro candidatos a prefeito estão registrados no TER/PA, com status de "aguardando julgamento", conforme sistema de divulgação de candidaturas TRE/PA, consultado nesta segunda-feira, dia 22: Aimoré Marinho (PSDC), Chico Alfaia (PR), Jaime Silva (PMDB) e Professor Mário Henrique (PSDB).

AIMORÉ MARINHO é engenheiro, possui curso superior completo, tem como vice-prefeito ERINELMA DOS SANTOS BRUNO, e está concorrendo pela primeira vez ao cargo de prefeito de Óbidos. Não tem coligação. Proposta de Governo.

CHICO ALFAIA é bancário, possui curso superior completo, tem como vice-prefeito ISOMAR BARROS e está concorrendo pela segunda vez ao cargo de prefeito de Óbidos pela coligação COMPROMISSO E RESPEITO POR OBIDOS, que agrega os seguintes partidos: PRP / PC do B / PR. Proposta de Governo.

JAIME SILVA é produtor rural, possui o ensino médio completo, tem como vice-prefeito, J. BARBOSA, já foi prefeito de Óbidos por dois mandatos e agora vem candidato pela coligação TRABALHO, EXPERIENCIA PRA ÓBIDOS CRESCER, que agrega os seguintes partidos: PMDB / DEM / PTN / PSD / PTB / PP / PSC. Proposta de governo

MÁRIO HENRIQUE é professor, possui curso superior completo, tem como vice-prefeito, Rose Barros, é o atual prefeito e está concorrendo a reeleição pela coligação ÓBIDOS CADA VEZ MELHOR, que agrega os seguintes partidos: PSDB / PSL / PV / SD / PEN / PRB / PSB / PPS / PT do B / PMN / PT. Proposta de Governo.

Segundo as informações sistema divulgação de candidaturas do TER/PA, Óbidos tem inscritos 118 candidatos a vereados pelos diversos partidos das coligações.

A fonte de pesquisa desta matéria foi o sistema de divulgação de candidaturas do TER/PA, consultado em 22/08/2016, as 10:42h.

