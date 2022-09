ÓBIDOS: Escola São José  recebe palestra sobre a campanha “Setembro Amarelo”

Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, com objetivo de abrir espaço para eventos e debates sobre o tema, um assunto tão delicado, que merece toda atenção do poder público e das pessoas.

Nesse contexto, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) percorreu várias escolas da rede municipal e federal, levando as informações sobre a campanha “Setembro Amarelo” de prevenção ao suicídio através de palestras, iniciadas na primeira semana do mês de setembro.

Os profissionais do CAPS encerram nesta terça-feira, dia 20, as ações nas escolas, com palestra na Escola de Ensino Médio São José, da qual participaram ativamente das atividades realizadas pelos técnicos da CAPS, em alusão à campanha "Setembro Amarelo" que sensibiliza a população para evitar o suicídio.

Palestras, rodas de conversa e muita troca de informação, marcaram as atividades realizadas no educandário nos períodos da manhã, tarde e noite.

FOTOS...



Com informações e fotos Comunicação/Pmo