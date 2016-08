A Secretaria da Educação de Óbidos, divulgou a programação da Semana da Pátria de 2016, que tem como tema: Educação no Século XXI: Redimensionando Ação Docente Dentro do Contexto da Sociedade da Informação.

A programação da Semana da Pátria em Óbidos iniciará no dia 1º de setembro com a abertura e continuará nos dias 5, 6 e 7 de setembro com os desfiles das escolas na Praça da Cultura, sempre iniciando as 19h.

