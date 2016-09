Professor Wildson Queiroz lança em Óbidos livro sobre Inglês de Sousa

Professor de história Wildson Queiroz, de Alenquer, lançou em Óbidos, nesta terça feira, dia 31 de agosto, o livro “Inglês de Sousa: O Romancista do Baixo Amazonas” que fala sobre as obras do escritor obidense.

A escola Inglês de Sousa, que recebe esse nome em homenagem ao ilustre obidense que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, preparou uma grande festa para o lançamento do Livro, onde estiveram reunidos os dirigentes, alunos e professores da escola, como também o público em geral que foi prestigiar o evento.

O Livro “Inglês de Sousa: O Romancista do Baixo Amazonas”, fala das obras de Inglês de Sousa, principalmente dos quatro romances, O Cacaulista, O Coronel Sangrado, História de um Pescador e O Missionário, além do livro Contos Amazônicos, que retrata o cotidiano da população que habitava o Baixo Amazonas no final do século XIX. Neles, o autor destaca costumes, crenças e superstições.

Segundo o Autor, no livro são destacados alguns tópicos da obra de Inglês de Sousa, que fazem referências à Óbidos, mostrando o quanto o autor fez questão de deixar registrado o cotidiano de sua cidade natal, fazendo-nos viajar e imaginar como estas cenas teriam se passado, sua obra presenteia-nos com boa literatura e também com informações históricas relevantes sobre Óbidos e o Baixo Amazonas.

