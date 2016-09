Escolas Municipais abrem a Semana da Pátria em Óbidos

As Escolas municipais participaram na noite desta quinta-feira, 1º de setembro, do desfile de abertura da Semana da Pátria em Óbidos, que tem como tema: “Educação no Século XXI: Redimensionando Ação Docente Dentro do Contexto da Sociedade da Informação”. A abertura do evento aconteceu na Praça da Cultura, onde houve a apresentação das bandeiras de Óbidos, do Pará e do Brasil.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades municipais, como o Secretário de Educação José Júlio, o qual deu início a programação da Semana da Pátria com o desfile do Corpo de Bandeiras de várias escolas, que teve início por volta das 19h.

O Secretário de Educação, José Júlio, comentou sobre os desfiles da semana da pátria “Queria parabenizar as escolas que estiveram presentes no desfile de abertura e convidar a todos para participarem dos desfiles das escolas que acontecerão nos dias 05, 06 e 07. Queremos também fazer uma reflexão nas escolas, na sociedade por este momento que estamos passando no Brasil, pois ninguém está acima do país, acima da pátria, todos nós temos que fazer juntos, um pais melhor a cada dia, esta é a mensagem deste desfile de 2016”, comentou José Júlio.

A Secretaria de Educação divulgou a programação da Semana da Pátria, segundo a qual, as escolas desfilarão nos dias 05, 06 e 07 de setembro, conforme programação a seguir.

