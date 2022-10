Em Óbidos, mais de 500 mulheres foram atendidas pelo “Corujão do Outubro Rosa”

Todas as UBS’s da cidade ofertaram atendimentos médicos e exames no período noturno.

As mulheres obidenses atenderam ao chamado da campanha Outubro Rosa e compareceram às Unidades Básicas de Saúde dos bairros. A ação aconteceu na quarta-feira (19) em horário especial, como parte do projeto “Corujão”, que ofertou atendimentos e realizou exames das 18h às 22h.

A mudança no horário de atendimento foi uma estratégia adotada para beneficiar as mulheres que trabalharam durante o dia, e não tem como buscar pelos serviços no período normal de atendimento das unidades.

A ação, que integra a campanha de combate ao câncer de mama, mobilizou dezenas de profissionais da rede municipal de saúde, para atender a grande demanda.

A secretária de Saúde, Ana Elza Tavares, disse que a experiência foi positiva e será estudada a possibilidade de realizar novos atendimentos nesse horário.

“Ficamos surpresos com a grande procura nas nossas unidades de saúde, nessa primeira experiência do Corujão. E pelo movimento que nós tivemos, certamente realizaremos outras ações nesse horário”, ressaltou a titular da pasta.

As mulheres atendidas passaram por triagem (peso, temperatura e pressão arterial), exame de Glicemia Capilar, coleta de PCCU (exame preventivo do câncer de colo do útero), exame clínico das mamas, testes rápidos para ISt’s, vacinação e atendimento odontológico.

A dona de casa, Arenilda Paiva, recebeu atendimento na UBS Helena Ribeiro, no bairro São Francisco, e destacou a importância da Prefeitura disponibilizar os atendimentos em um horário acessível para todas as mulheres.

“Muitas mulheres não têm tempo para vir mais cedo, e esse horário ficou ótimo pra gente tá aqui todas presentes. Eu inclusive fiquei surpresa ao chegar aqui e ver todas essas mulheres, foi muito acertada essa medida”, disse.

O prefeito Jaime Silva, visitou todas as unidades e conversou com as mulheres que procuraram por atendimentos.

“Estamos buscando melhorar a saúde do município, o Corujão foi uma estratégia muito importante da Semsa para que as nossas mulheres fossem contempladas, principalmente para aquelas que trabalham durante o dia e não podem ir até às unidades. Ver o sorriso de cada mulher hoje aqui, nesta ação, nos dá a certeza de que estamos avançando e no caminho certo”, destacou.

Atendimentos

Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 500 mulheres passaram por algum dos sete serviços disponibilizados no “Corujão” da campanha Outubro Rosa.

Coleta de PCCU: 175; Testagem rápida para IST’s: 102; Exame clinico das mamas: 178; Consulta médica: 105; Atendimento odontológico: 72; Pressão Arterial: 528; Temperatura: 528; Peso: 528.

FONTE:Informações e fotos Comunicação/PMO