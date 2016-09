Confira a programação do Festival do Tucunaré da Comunidade do Curumú

O Festival do Tucunaré da Comunidade do Curumú, em Óbidos, acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro nas praias do Lago do Curumú, e terá como organizadores a Associação de Pais e Amigos do Curumú.

A Abertura do Festival acontecerá no dia 16, às 20h, e em seguida acontecerá a tradicional seresta. Entre a programação dos dias seguintes, estão competições de rabeta, torneio de futebol, música ao vivo, baile dançante, leilão de tucunaré, desfile para escolher a rainha do festival, entre outras atrações.

A Vila União do Curumú está localizada a 28 km da cidade de Óbidos, com aproximadamente 3 mil habitantes, destaca-se por seus atrativos naturais como Lagos, Praias e Cachoeiras, que traduzem exuberância beleza. O acesso a Vila do Curumú pode ser por via terrestre, por estrada não pavimentada ou via fluvial, cerca de uma hora de barco.

