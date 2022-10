Barco Hospital Papa Francisco realiza mais de 4 mil atendimentos em Itaituba

Essa edição realizou 631 consultas médicas, entre atendimentos com clínico geral, dermatologista e oftalmologista.

O Barco Hospital Papa Francisco realizou sua 61º expedição, entre os dias 19 e 24 de outubro, em Itaituba, no sudoeste paraense. No total foram realizados 4.840 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos.

Essa edição realizou 631 consultas médicas, entre atendimentos com clínico geral, dermatologista e oftalmologista. Também houve 284 atendimentos odontológicos, sendo 73 consultas e 211 procedimentos. A população recebeu assistência e orientação farmacêutica e houve a entrega de kits de medicações. Além das consultas e exames, o barco possibilitou a realização de 45 procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade e 26 internações clínicas e cirúrgicas.

"A expedição em Itaituba conseguiu atender as expectativas, temos uma equipe de 42 pessoas, dentre eles 14 profissionais são voluntários, 2 dentistas e 12 médicos de diversas especialidades. Nessa expedição levamos duas cirurgiãs proctologistas agregando mais um atendimento especializado, além dos que já são oferecidos pelos profissionais do Barco que segue mostrando o seu papel como uma estratégia de saúde pública do Estado do Pará", disse o coordenador das atividades no barco, Frei Afonso Obici.

O atendimento é totalmente voltado às comunidades ribeirinhas. Os pacientes são encaminhados pelos municípios, no entanto, devido a grande procura, os profissionais da embarcação também têm atendido quem chega por demanda espontânea, inclusive casos de urgência. "Como foi o caso de uma pessoa que chegou no barco hospital se queixando de dificuldade para respirar, falta de ar e dores no peito. Ela foi rapidamente atendida pela equipe, realizou exames e foi constatado que estava com um caso de pneumotórax e precisou de uma intervenção naquele momento, nós realizamos o atendimento emergencial e depois ela foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós", conta o Frei.]

Para Rômulo Rodovalho, titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), os serviços oferecidos pelo Barco Hospital contribuem com a diretriz do governo do Estado de levar saúde a toda a população do Pará. "Nosso compromisso com a saúde pública de qualidade busca levar os serviços ao maior número possível de paraenses, o que inclui aqueles que vivem em localidades mais distantes", ressaltou.

O próximo destino do Hospital Barco Papa Francisco será Oriximiná e o atendimento deve ser realizado de 9 a 16 de novembro.

FONTE: Agência Pará