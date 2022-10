Iasep prorroga até 30 de novembro prazo para recadastramento 2022

Segurados terão mais um mês para atualizar os dados e manter todos os serviços oferecidos pelo Instituto.

O recadastramento 2022 dos servidores públicos estaduais e seus dependentes inscritos no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) foi prorrogado até 30 de novembro. Com mais de 200 mil segurados, a Comissão de Realização do Recadastramento do Iasep identificou na manhã desta quarta-feira (26) que somente 47,60% desse público concluíram a atualização dos dados.

O recadastramento está sendo realizado desde 1º de setembro, e deveria ser encerrado no próximo dia 31 de outubro (segunda-feira). Contudo, com menos de 50% da atualização de dados em andamento, a Comissão identificou a necessidade de o recadastramento ser prorrogado. O novo prazo, segundo a gerente de Cadastro e presidente da Comissão, Gisele dos Anjos Brandão, não deverá ser ampliado.

"O processo de recadastramento vai seguir internamente, administrativamente, mesmo após o término do prazo, pois precisamos validar todos os documentos inseridos pelos segurados. Por isso, contamos com a colaboração de todos os inscritos no Iasep para que possamos alcançar os 100% de dados atualizados até 30 de novembro", ressaltou.

Todo o processo está sendo realizado por meio de um formulário on-line disponível no site do Instituto (www.iasep.pa.gov.br) e em formato presencial, nas agências do Instituto. O objetivo é atualizar a base de informações cadastrais dos mais de 200 mil titulares e dependentes do plano, em todo o Estado. O relatório utilizado para nortear a decisão confirma que, até 25 de outubro, apenas 47,60% dos segurados do Iasep realizaram o recadastramento.

De acordo com o presidente do Iasep, Bernardo Almeida, os segurados devem ficar atentos ao prazo do recadastramento, pois além da atualização do banco de dados do Instituto, os dados atualizados poderão ser utilizados para a declaração de Imposto de Renda de 2023. "É essencial para o Iasep que todos os titulares e seus dependentes façam este recadastramento. Além de precisarmos manter os dados de contato e residência dos nossos segurados atualizados, temos duas metas muito importantes: precisamos registrar, no nosso sistema, o CPF de todos os dependentes para garantir a regularidade dos titulares na hora da declaração do Imposto de Renda. Importante ressaltar que isso é uma exigência da Receita Federal", explicou o gestor.

Ranking - Desde o dia 1º de setembro, quando o Iasep iniciou o recadastramento, apenas 95 mil já atualizaram seus dados cadastrais. Este total corresponde a 47,60% do total de segurados.

Considerando o total de segurados por município, a Comissão de Realização do Recadastramento identificou quais municípios despontam com bons números de servidores recadastrados, e que precisam seguir neste ritmo.

O município de Belém possui 84.918 segurados. Destes, 40.570 já realizaram o recadastramento. No município de Ananindeua, na Região Metropolitana, possui 29.690 segurados inscritos no Iasep. Deste total, 15.824 concluíram o processo. O terceiro município com mais recadastrados é Castanhal, que conta com 8.881 inscritos, dos quais 4.729 já estão em dia com as atualizações dos dados.

Paralelamente, o Iasep identificou os municípios que estão com baixa adesão ao recadastramento, como Santarém, que possui 2.395 segurados, mas apenas 485 fizeram o processo de atualização. Em seguida vem Marabá, com 3.559 segurados, mas somente 972 recadastrados. O município de Redenção também apresenta baixo índice de recadastramento. Dos 1.124 inscritos, apenas 314 estão com dados atualizados.

Documentos necessários - Para realizar o recadastramento, o titular deve preencher o formulário com os números do RG, CPF e da matrícula funcional, além do endereço atualizado. Também precisam ser informados o RG, CPF e endereço residencial atualizado dos dependentes.

Se os dependentes forem menores de idade ou genitores, após o cadastro no site, a documentação necessária deve ser enviada para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Essa documentação inclui certidão de nascimento para crianças sem CPF ou RG, e as certidões negativas emitidas pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), Igeprev (Instituto de Gestão Previdenciária do Pará) e regime previdenciário municipal nas cidades onde residem os genitores.

Para os segurados sem acesso à internet, o procedimento poderá ser realizado de forma presencial nas agências municipais do órgão.

Suspensão - Os titulares e seus dependentes que não se recadastrarem no prazo estabelecido terão o plano suspenso temporariamente, até a efetiva regularização do cadastro, permanecendo disponíveis apenas os atendimentos de urgência e emergência. O restabelecimento do Plano Iasep do servidor titular e seus dependentes com pendência de documentação ou que não fizeram o recadastramento dentro do prazo só ocorrerá após envio de documentação pendente para análise e regularização do cadastro.

Para esclarecer dúvidas, os segurados podem consultar o Iasep pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e pelo número (91) 98627-5532, apenas para troca de mensagens instantâneas. O acesso estará disponível de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento - das 08 às 15 h.

FONTE: Agência Pará.