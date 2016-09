UFOPA realizará concurso público para professores e técnico administrativos

Concurso para quadro permanente de professor, tem vaga para Óbidos.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou o edital de concurso público de professores da carreira de magistério superior para os campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. São 48 vagas com remunerações que variam de R$ 3.817,89 a R$ 9.572,67, a depender da titulação (doutorado, mestrado ou especialização) e regime de trabalho (com ou sem dedicação exclusiva).

Inicialmente, as inscrições serão abertas para candidatos com título de Doutor, no período de 5 a 24 de setembro de 2016. Caso não haja inscrições, o período será reaberto para os que têm titulação de Mestre. Persistindo esta hipótese, haverá a reabertura do terceiro período de inscrições para candidatos com titulação de Especialista. As inscrições serão feitas pela Internet, no endereço: http://www.ufopa.edu.br/concursos, observado o horário de Santarém (PA). O valor das taxas de inscrições varia de R$ 80,00 a R$ 120,00.

As provas terão duas fases, aplicadas no período provável de 16 a 28 de janeiro de 2017: 1) prova escrita e prova didática; 2) prova de memorial, projeto de atuação profissional e julgamento de títulos. As provas serão realizadas nos municípios para os quais as vagas se destinam, conforme o quadro de vagas publicado no anexo I do edital.

Os aprovados na primeira fase terão até quatro horas úteis, após a divulgação do resultado da prova didática, para entregar os documentos referentes à segunda fase. A entrega deverá ser realizada na Secretaria do Concurso, cujo local de instalação será divulgado dois dias antes das provas.

Confira o Edital Retificado nº 27/2016/Ufopa para professores de magistério superior nos campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

Serão 76 vagas para técnicos administrativos

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) no dia 31 de agosto, o edital nº 26/2016 do concurso público para técnicos administrativos em educação, com 24 vagas para cargos de nível superior e 52 de nível médio. As inscrições ocorrem no período de 20 de setembro a 14 de outubro de 2016 e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, na página http://www.ceps.ufpa.br.

Há cargos para os municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Itaituba, Juruti e Oriximiná. A remuneração, acrescida de auxílio alimentação, é de R$ 4.326,21 para nível superior e R$ 2.752,81 para nível médio. Já a carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com exceção dos cargos regulamentados por lei específica com jornada diferenciada.

As provas serão aplicadas em 20 de novembro de 2016 pelo Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (Ceps/UFPA) apenas na cidade de Santarém, nos turnos da manhã, para nível superior, e da tarde, para nível médio. A seleção será composta de provas objetivas e discursivas. Para o cargo de transcritor do sistema Braille também está prevista prova prática, realizada na mesma data.

Mais informações no edital nº 23/2016/Ufopa – Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

FONTE: UFOPA

