Paróquia São Martinho de Lima lançou o cartaz da Festividade

último sábado, dia 03 a Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos, lançou o cartaz da Festividade de seu padroeiro, que acontecerá entre os dias 03 e 11 de dezembro. Neste mesmo dia aconteceu o envio da imagem peregrina de São Martinho, que irá percorrer as 41 comunidades que pertencem a Paróquia.

Para este ano a Festividade terá como tema, "Família: Sonho de Deus", refletindo a importante e bela exortação Apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco.

A Festividade promete muitas novidades, o intuito do conselho paroquial é realizar uma festividade bem familiar, buscando resgatar nossa cultura e costumes. Entre as novidades está o domingo esportivo, que será no dia 04 de dezembro, onde teremos torneio de futebol e vôlei entre as comunidades da Paróquia, no mesmo dia acontecerá a I Corrida de São Martinho de Lima, uma outra novidade é a I Motorromaria, que acontecerá no dia 10 de dezembro saindo da comunidade Nova Jerusalém. O Círio será no dia 03 de dezembro, e sairá da comunidade Santo Antônio no Curumu, uma programação toda especial está sendo pensando para este dia, com diversas atrações culturais de nossa região, envolvendo nossas comunidades.

A liturgia também está sendo bem preparada, as missas contarão com padres de nossa Diocese, acontecerá também momento de unção dos enfermos, casamento comunitário, além de batizados.

O Cartaz da festividade foi muito bem aceito pelos paroquianos, nele temos fotos de famílias de nossa Paróquia, onde percebemos nos mesmos as várias formas e modelos de famílias em nosso tempo.

FONTE: Paróquia de São Martinho de Lima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.