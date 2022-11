Obras de reforma do Mercado Municipal de Óbidos estão em andamento

Conforme Ordem de Serviço foi assinada no dia 08 de setembro de 2022, iniciou as obras do Mercado Municipal de Óbidos, sendo que a empresa contratada, ESR Engenharia, tem o prazo de 180 dias para entregar as obras, que contempla a restauração da pintura, nova estrutura, projeto elétrico e hidráulico.

Resforma do Mescado, parte interna.

As obras que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Óbidos está avançando, como podem ver nas imagens, na qual estão sendo investidos R$ 1.397.730,60, oriundos de convênio de Cooperação Técnica entre as instituições, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.

Segundo o representante da empresa ESR Engenharia, que venceu o processo licitatório, cerca de 25% das obras já foram realizadas, seguindo o planejamento de execução.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5485-obras-de-reforma-do-mercado-municipal-de-obidos-estao-em-andamento#sigProIde8ee5a4ab0 View the embedded image gallery online at:

Mercado_Municipal de Óbidos

O Mercado Municipal de Óbidos, também era conhecido como Mercado da Carne, situava-se na rua Dr. Figueroa, hoje Siqueira Campos. O prédio era de madeira de lei, e foi construído pelo coronel Joaquim Rodrigues Bentes, em 1891, quando foi eleito o primeiro Prefeito de Óbidos.

Em 1925, o prédio já não atendia às necessidades da população por se achar bastante deteriorado e com seu espaço físico insuficiente. O prédio foi demolido no mesmo ano (1925), para a construção de um novo, em alvenaria, no mesmo local. A atual estrutura do Mercado Municipal foi inaugurada em 8 de dezembro de 1926.

www.obidos.net.br – Informações e Fotos Ascom/Pmo