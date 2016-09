Desfile da Semana da Pátria em Óbidos atrai um excelente público

Iniciou neste nesta segunda-feira, dia 05, na Praça da Cultura, os desfiles das Escolas, associações e entidades da cidade de Óbidos, alusivos as comemorações da Semana da Pátria, onde reuniu um excelente público que foi prestigiar o evento, cujo tema deste ano é: “Educação no Século XXI: Redimensionando Ação Docente Dentro do Contexto da Sociedade da Informação”.

Desde cedo a movimentação já era grande aos redores da Praça da Cultura, onde aconteceram os desfiles, os quais iniciaram por volta da 19:30h, com as apresentações na seguinte sequência: Polo Frei Edmundo, Escola Dom Floriano, Escola José Veríssimo, Escola São Francisco e Assembleia de Deus.

Nesta terça-feira, dia 06, o evento terá continuidade e encerrará nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, quando desfilarão: Igreja Assembleia de Deus, Escolas Professora Maria Madalena Printes, Frei Edmundo Bonckosch, Dom Floriano, Inglês de Sousa, Escola São Francisco e Clube dos Desbravadores e Polícia Militar.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/552-desfile-da-semana-da-paria-em-obidos-atrai-um-excelente-publico#sigProId3869d9dfbe View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.