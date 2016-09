Semana da Pátria: Desfile do dia 6 de setembro

Em Óbidos, o segundo dia dos desfiles das Escolas, entidades e associações, aconteceu nesta terça-feira, dia 06, e movimentou a Praça da Cultura, onde acontece o evento.

De acordo com a programação elaborada pela Secretaria de Educação, organizadora do evento, nesta terça-feira, dia 6, desfilaram as seguintes instituições: Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro, Associação Menino Jesus, Frei Edmundo, Irmã Firmina, Inglês de Sousa, Valente do Couto e Felipe Patroni.

Registramos algumas imagens que mostram os desfiles das instituições, as quais fizeram várias homenagens como: a natureza, distribuindo mudas de plantas, a educação, a cultura, o esporte, capoeira, entre outras atividades inerentes ao cotidiano obidense.

Fotos de Vander N Andrade

