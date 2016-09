O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO, através do Edital 017/2016, está convocando seus associados para Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 09 de setembro, em sua sede, com início as 09h.

Segundo a direção do Sindicato, o referido edital foi publicado e encaminhado as repartições públicas no dia 05 de setembro.

Veja o Edital na Integra:

