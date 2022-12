Instituto Sebastião Tapajós prorroga inscrições do I Festival de Violões até 6 de janeiro

Violonistas de todo o território nacional podem se inscrever em duas categorias. Show presencial com os premiados será em março de 2023.

O Instituto Sebastião Tapajós prorrogou as inscrições para o I Festival de e Violões, que podem ser feitas até o dia 6 de janeiro. Podem se inscrever violonistas de todo o território nacional em duas categorias: “Prêmio Jovem Violonista” (para instrumentistas até 35 anos) e a Categoria “Sênior” (para violonistas a partir de 36 anos). Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através do site, onde também está disponível o regulamento.

A comissão julgadora divulgará no dia 9 de janeiro, através do site oficial, a lista dos 12 finalistas, sendo 6 em cada categoria. Os premiados serão conhecidos no dia 23 de janeiro e os 4 vencedores farão uma apresentação presencial em Santarém, no oeste do Pará, nos dias 17 e 18 de março de 2023.

O “I Festival de Violão Sebastião Tapajós” é uma iniciativa do Instituto Sebastião Tapajós, que tem como objetivo, fomentar a arte e a divulgação da obra e do legado do violonista além de fomentar atividades artístico-culturais e a criação de oportunidades em processos de qualificação e intercâmbio para jovens artistas e criadores da música instrumental, promovendo novos talentos.

“É um projeto que foi sonhado e construído ainda com o Sebastião Tapajós em 2019 sendo um compromisso de realizar os sonhos dele de transformar a vida de jovens por meio da música. Por isso, a ideia de trazer jovens violinistas e apresentar as músicas do Sebastião, que é reconhecido mundialmente, levando essa obra para outras gerações. Infelizmente, ele não estará com a gente, mas vamos realizar o festival com o propósito de manter viva sua memória. O Instituto segue com a missão de desenvolver projetos que transformem vidas e incentive a música”, destaca Cristina Caetano, presidente do Instituto Sebastião Tapajós.

O Instituto Sebastião Tapajós é uma organização civil sem fins lucrativos e de Utilidade Pública Municipal, criada em 2017 na cidade de Santarém, Estado do Pará, que tem entre seus principais objetivos, organizar e difundir a obra e o acervo do violonista Sebastião Tapajós, falecido em 2021, e considerado um dos maiores violonistas brasileiros e mundiais, além da produção de projetos e ações para fomento do segmento musical, dando novas oportunidades de qualificação e valorização para artistas locais, um desejo pessoal do artista ainda em vida.

Sebastião Tapajós

Sebastião Pena Marcião nasceu em Alenquer, oeste do Pará, mas mudou para a cidade de Santarém ainda criança. Não demorou muito para que o pequeno violonista começasse a exibir seu talento e habilidade como instrumentista. Aos dez anos começa a tocar na Rádio Clube de Santarém ZYR-9 e impressiona em suas apresentações nos programas de auditório, onde ganhou o nome artístico de “Sebastião Tapajós”.

Reconhecido mundialmente como instrumentista e compositor, Sebastião gravou mais de 50 discos, sendo o primeiro de 1967, com o nome de Violão e Tapajós, e o último, de 2014, com o título de Violões do Pará, em parceria com Salomão Habib.

Formou-se no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. Estudou também na Espanha e, de volta ao Brasil, lecionou violão clássico no Conservatório Carlos Gomes de Belém e, no Rio de Janeiro, se dedicou à pesquisa de música popular e folclórica.

Nos anos 70 realizou turnês pela Europa ao lado de Paulinho da Viola e Maria Bethânia e gravou na Alemanha, e ainda lançou discos com temas regionais do Pará e da América Latina. Gravou também com o Zimbo Trio, Maurício Einhorn, Gilson Peranzzetta, Jane Duboc e Nilson Chaves.

Em 1992, recebeu o prêmio de Melhor Músico Brasileiro, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Em 2013, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Serviço

I Festival de Violão Sebastião Tapajós

Inscrições: 18 de novembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023.

Divulgação dos finalistas: 9 de janeiro

Divulgação dos premiados: 23 de janeiro

Show presencial: 17 e 18 de março de 2023, em Santarém (PA), com a presença dos premiados e convidados especiais.