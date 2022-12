ÓBIDOS: Doze pontes foram construídas na zona rural do município

Em parceira com o Governo do Estado, Prefeitura de Óbidos constrói 12 pontes na zona rural do município, serviços devem beneficiar moradores dos arredores dos ramais do Cruzeirão e Andirobal.

A Prefeitura de Óbidos, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran), iniciou no mês de setembro obras de reconstrução de 12 pontes de madeira nas vicinais das regiões do ramal do Andirobal e do Assentamento Cruzeirão, localizadas na área de terra firme do município de Óbidos.

Ao todo, o serviço está orçado em mais de R$ 800 mil, e é de responsabilidade da Empresa R N S F Júnior LTDA, que começou a executar as obras priorizando as pontes que se encontravam em condições mais precárias, garantindo a segurança na trafegabilidade de veículos de todos os portes, inclusive os que atuam no transporte de passageiros e cargas.

O prefeito Jaime Silva destacou a importância do investimento público, que tem garantido a revitalização de estruturas que há anos não eram trocadas, e colocavam em risco a vida dos moradores das regiões onde os serviços estão sendo executados.

“Em parceria com o governo do Estado, iniciamos esses serviços de recuperação e até mesmo, em alguns casos, a construção de novas pontes, para devolver aos comunitários o direito de ir e vir, bastante prejudicado pela falta de manutenção dessas pontes. Então, agora, a gente espera solucionar esses problemas, e já nos planejamos para chegar em outras regiões”, destacou o prefeito de Óbidos.

Outras áreas da zona rural que estão com problemas nas estruturas das pontes também serão contempladas, após a realização de um levantamento feito pela prefeitura, que já iniciou o processo de licitação para contratar uma empresa especializada para executar o serviço.

A nova licitação deve incluir ainda, a aquisição de galerias, conhecidas como “bueiros”, para garantir a trafegabilidade em trechos das estradas e vicinais onde não é necessária a construção de pontes, mas há a passagem de igarapés que ameaçam cortar as vias de acesso à algumas comunidades.

Pontes

Estão sendo revitalizadas cinco pontes na região do ramal do Andirobal e sete no Assentamento Cruzeirão.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5576-obidos-doze-pontes-foram-construidas-na-zona-rural-do-municipio#sigProId726cbaaa50 View the embedded image gallery online at:

Por:Comunicação/PMO