Mais de 1.200 pessoas são capacitadas pela Semdes em cursos profissionalizantes

Projeto de capacitação em diversas áreas foi voltado para as comunidades da zona rural de Óbidos.

Incentivar a geração de emprego e renda, por meio da capacitação, esse foi o foco do ciclo dos cursos realizados pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), ao longo dos 11 meses de 2022.

Um dos cursos mais requisitados pelos moradores das comunidades da zona rural, para onde o projeto foi direcionado, foi o de produção de doces e salgados. Cada ciclo de capacitação teve média de uma semana de duração, com aulas teóricas e práticas, com o fornecimento de todos os ingredientes necessários para as atividades.

Na comunidade Surva, distante mais de 50 km da sede do município, 48 pessoas participaram da capacitação, até então, inédita para os moradores. Para Raimunda Freitas, o curso vai melhorar o trabalho que ela já vem desenvolvendo na localidade.

“Tinha coisa que eu não sabia fazer, que hoje eu já sei, aprendi aqui no curso. E eu peço que cada pessoa que fez esse curso, que siga em frente e aproveite essa oportunidade”, ressaltou.

A oportunidade de aprender atraiu não só a atenção das mulheres. O Altino Sousa, morador da comunidade Canta Galo, última localidade a receber os profissionais da Semdes, viu no curso uma oportunidade de ampliar os conhecimentos e desenvolver uma atividade que gere renda.

“Pra mim foi um privilégio muito grande ter participado do curso. Foi importante para que a gente pudesse aprender mais um pouco. É uma oportunidade de renda para quem não tem”, lembrou.

Em 2022, foram 43 comunidades percorridas e mais de 1.200 pessoa beneficiadas, o que representou uma expansão significativa do projeto promovido pela Semdes.

Além do curso de produção de doces e salgados, outras oficinas profissionalizantes foram ofertadas pela Semdes como: corte e costura, cabelereiro e manicure.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), foram ofertados ainda, os cursos de beneficiamento de pescado, manipulação de alimentos, e produção de geleias, que contemplaram famílias que residem na cidade e no interior.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Igor Ewerton, explica que cada comunidade contemplada, pôde escolher a capacitação.

“Esses cursos são escolhidos pelas comunidades, durante reunião que conta com a articulação da primeira-dama Alice Silva. O mais requisitado nesse período de fim de ano, foi o curso de doces e salgados, uma atividade muito fácil de os nossos comunitários desenvolverem, e assim, melhorarem as suas fontes de renda. Na verdade é uma das nossas preocupações, que eles continuem praticando o que aprenderam e com isso melhorem a renda mensal”, destacou.

Em 2023 a meta é levar não só o curso de doces e salgados, mais outras capacitações para outras comunidades da zona rural, dessa vez, contemplando também os moradores da região de várzea.

Fonte: Comunicação/PMO