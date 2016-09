Pastoral Católica do Dízimo, em Óbidos, comemora 21 anos

A Comunidade Católica do Bairro do Centro, comunidade de "Santa Maria", em Óbidos, promoveu no dia 10 de agosto, no Cliper de Sant´Ana, um encontro para comemorar os 21 anos da implantação do Dízimo nessa comunidade.

Durante o encontro, foram apresentados ao público presente a nova coordenação dizimista da Comunidade de Santa Maria, com a presença do Pároco, Pe. Devanir, o qual deu boas-vindas à nova coordenação, que ficou assim constituída:

- Coordenadora: Marta Araújo e Nilda Savino;

- Tesoureira: Id Lúcia Giordano e Nilma Mousinho;

- Secretários: Klause, Marcos Cantuário.

