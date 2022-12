ÓBIDOS: Crianças recebem brinquedos da ação solidária “Natal da Família Obidense”

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, o encerramento da programação da ação solidária “Natal da Família Obidense”, que aconteceu na Praça da Cultura, durante três dias, promovido pela Prefeitura de Óbidos, quando ocorreu a entrega de brinquedos às de crianças obidenses, previamente cadastradas.

uito antes de iniciar o evento, milhares de crianças de vários bairros da cidade Óbidos, já se aglomeravam em frente a Casa da Cultura, onde as crianças obidenses foram receber seus brinquedos, que segundo os organizadores, 20 mil itens foram distribuídos às crianças.

Durante a entrega dos brinquedos, estiveram presentes o prefeito Jaime Silva e a primeira-dama, Alice Silva, que fizeram as primeiras entregas dos brinquedos, que continuou por várias horas.

Sobre o evento, o prefeito Jaime Silva comentou: “Esse é um dia especial, principalmente para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ganhar um brinquedo. Eu e minha família, os nossos colaboradores, estamos muito felizes e muito agradecidos pela presença de todos e desejamos que esse dia seja especial para essas pessoas, assim como está sendo para nós”.

O evento aconteceu os três dias na Praça da Cultura, a qual foi especialmente ornamentada para o Natal dos Obidenses e recebeu um excelente público. A criançada, que além de receber os brinquedos, puderam brincar e se divertir pra valer na enfeitada Praça da Cultura, associado ao belo visual da centenária Casa da Cultura, antigo quartel de Óbidos.

“É mágico, é lindo! Eu estou muito feliz, esse é um dos momentos que eu mais amo, é quando vemos as nossas crianças felizes, a união de todas as famílias numa grande confraternização e demonstração de amor, isso prova que todo o esforço vale a pena”, Comentou Alice Silva, primeira-dama do município, que esteve à frente do projeto

Segundo os organizadores, mais de 100 servidores municipais estiveram envolvidos na organização do “Natal da Família Obidense”, ao longo dos três dias de programação, para garantir a segurança das famílias que foram prestigiar as atrações.

Sobre a organização e logística do evento, o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, também se manifestou e destacou: “A primeira edição do ‘Natal da Família Obidense’, foi, sem dúvida, um sucesso, e isso nos dá a segurança e certeza necessária para realizamos as próximas edições com uma estrutura maior e uma programação mais diversificada. A entrega dos brinquedos brindou o sucesso do projeto!”, comemorou.

FOTOS....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Ascom/Pmo