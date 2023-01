Governo lança edital para concurso público da Fundação Santa Casa De Misericórdia

Serão ofertadas 250 vagas mais cadastro reserva, sendo 107 vagas para o nível médio e 143 para o nível superior.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), publicou na última quinta-feira (29), no Diário Oficial Extra de n° 35.239, o edital para o concurso público da Fundação Santa Casa De Misericórdia Do Pará (FSCMP).

O concurso ofertará 250 vagas mais cadastro reserva, sendo 107 vagas para o nível médio e 143 para o nível superior. As provas serão aplicadas em horários distintos, na cidade de Belém, capital do Estado, e terão questões objetivas e discursivas.

"O compromisso com a saúde é uma das principais prioridades de nossa gestão, e por isso realizaremos mais um concurso voltado, principalmente, para os profissionais dessa área. Com novos servidores, vamos fortalecer e aperfeiçoar cada vez mais a qualidade da rede estadual de saúde, para a população paraense ", externou Ivaldo Ledo, secretário de planejamento e Administração.

A banca vencedora para realização do certame foi o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP). As inscrições serão realizadas no site www.cetapnet.com.br, no período de 18 de janeiro à 15 de março de 2023.

VAGAS:

Nível médio:

Assistente administrativo (23); Assistente de informática (03); Técnico de contabilidade (04); Técnico de enfermagem (77).

Nível superior:

Analista de sistemas (02); Engenheiro civil (01); Estatístico (01); Fisioterapeuta (02); Fonoaudiólogo (01); Anestesiologia (09); Cirurgia geral (03); Cirurgia pediátrica (08); Cirurgia plástica (01); Clínica médica (07); Hematologia e hemoterapia (01); Medicina do trabalho (02); Nefrologia (02); Ginecologia e obstetrícia (21); Infectologia (02); Ortopedia e traumatologia (01); Pediatria (56); Medicina intensiva (13); Genética médica (01); Reumatologia (04); Nutricionista (01); Psicólogo (02) e Terapeuta ocupacional (02).

Fonte: Agência Pará