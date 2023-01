Sefa apreende 30 mil latas de cerveja em Óbidos

Mercadoria viajava de balsa de Santarém para Juruti

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, no Baixo Amazonas, apreenderam, no dia 10/01, 30 mil latas de cerveja sem nota fiscal, que viajavam de balsa de Santarém para a cidade de Juruti.

A embarcação foi abordada pelo Fisco estadual de madrugada no Rio Amazonas, em frente a orla de Óbidos. A mercadoria foi avaliada em R$ 72 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 38.880,00, referente ao ICMS e multa. A mercadoria está retida a espera do pagamento do imposto para ser liberada.

Fonte: Agência Pará