Instituto Mais Saúde abre processo seletivo com mais de 1.600 vagas de trabalho no HRBA

Candidatos podem se inscrever pela internet até o dia 3 de fevereiro. São 812 vagas para início imediato e mais 812 para cadastro de reserva.

O Instituto Social Mais Saúde abriu nesta quarta-feira (25) o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 01/2023, que visa o preenchimento de 1.624 vagas de trabalho no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará.

A abertura do PSS atende ao contrato de gestão da Organização Social com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e cumpre a legislação federal. Estão disponibilizadas 812 vagas para início imediato e mais 812 para cadastro de reserva em várias áreas de atuação e para os três níveis de escolaridade – fundamental, médio e superior. Há vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro.

Os interessados devem acessar o site www.institutoagata.com.br, acessar a página do processo seletivo do ISMS – HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS, ler atentamente o edital e preencher o Formulário de Cadastro Eletrônico para efetuar sua inscrição.

A seleção será dívida em três etapas. Além do período de inscrições, haverá a avaliação curricular e documental, além das entrevistas individuais com os candidatos aprovados à terceira fase, que deverão ocorrer entre os dias 16 e 23 de fevereiro.

Todas as informações a respeito dos cargos, jornada de trabalho, remuneração e outros tópicos do processo estão disponíveis no edital do PSS 01/2023.

O Instituto Social Mais Saúde assumiu no dia primeiro de dezembro de 2022 a gestão e operacionalização do Hospital Regional do Baixo Amazonas, conforme Processo nº 2021/410245, que teve seu resultado definitivo publicado via DOE nº 35.160 de 24/10/2022 e Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2022, publicado via DOE, nº 35.200 de 28.11.2022.

Sobre o HRBA

Localizado no oeste paraense, o Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do interior do estado, ofertando especialidades como Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva.

O HRBA presta serviço 100% referenciado, atendendo a demanda originária da Central de Regulação do Estado, sendo referência no Norte do Brasil quando o assunto é tratamento de câncer. Também é referência no ensino e pesquisa, sendo credenciado pelos Ministérios de Saúde e de Educação, ofertando residências médicas e multiprofissionais.

Sobre o Mais Saúde - O Instituto Mais Saúde é uma Organização Social sem fins lucrativos, que exerce a gestão compartilhada da saúde em conjunto ao Poder Público. A missão do ISMS é realizar a gestão de unidades de saúde com qualidade, economicidade e humanização, prezando por valores como ética, respeito, responsabilidade, transparência, superação, sustentabilidade e eficiência.

Texto: Roberta Paraense