Semed acolhe profissionais da educação para o início do ano letivo 2023

Na manhã desta sexta-feira (27) a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Educação (Semed), realizou no ginásio da Escola Dom Floriano, no bairro Cidade Nova, uma acolhida aos profissionais da educação em alusão à abertura do ano letivo de 2023, tratado como ano da educação e que tem como tema “Educação e as Formas Comunicativas de Linguagem”.

As aulas estão programadas para iniciar no dia 6 de fevereiro. Segundo a secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, esse é um momento importante e de alinhamento para o início do calendário letivo.

“Hoje é um grande dia, de acolher, de alinhar e de iniciar o calendário letivo 2023: o ano da educação, e para isso, a gente precisa mostrar aos nossos servidores da educação que eles são importantes para todo o sistema e que juntos vamos alcançar nossos objetivos”, finalizou a secretária.

Com a presença de todos os profissionais da educação, o prefeito de Óbidos, Jaime Silva, em sua fala tratou de diversos assuntos, dentre eles o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O chefe do Executivo informou que seu governo tem compromisso com a educação de forma geral, e garantiu que os profissionais terão depositados em suas contas o pagamento do valor referente ao rateio do Fundeb.

Prefeito Jaime Silva participou do acolhimento

“É um direito e uma conquista dos profissionais da educação, é importante que a gente destaque isso e nosso governo tem o compromisso de sempre valorizar nossos servidores, então muito por conta disso, estamos fazendo as análises e estudos para saber de qual forma será realizado esse pagamento”, informou o prefeito.

O anúncio foi bastante comemorado pelos servidores. “Nos sentimos valorizados e agradecidos ao gestor municipal, pelo olhar pela classe, agora vamos iniciar o ano letivo, com dedicação e no compromisso de fazer com que a educação de Óbidos esteja sempre em destaque de forma positiva”, enfatizou a professora Edilza Souza.

Fonte:Comunicação/PMO