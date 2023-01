Evento marca o lançamento do "Carnapauxis 2023, A Festa do Reencontro"

O Carnapauxis 2023 acontecerá no período de 15 a 21 de fevereiro, quando desfilarão sete blocos carnavalesco, que levarão às ruas de Óbidos, alegria e muita diversão, do melhor e mais democrático carnaval de rua do Pará.

Nesse sentido, na noite desta sexta-feira, dia 27, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou oficialmente a marca, o slogan e a Música tema do Carnapauxis 2023.

O evento de lançamento do Carnapauxis 2023, que aconteceu na Casa da Cultura, iniciou com apresentação da Escola de Música Manoel Rodrigues. Em seguida os destaques do Blocos, Mirim, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso e Morro, se apresentaram e foram bastante aplaudidos pelo bom público que compareceu no evento.

Em seguida aconteceu a apresentação da Marca do Carnapauxis 2023 e o slogan: "A Festa do Reencontro", quando Érique fez a contextualização de como se chegou a Marca e outras peças, que serão utilizadas para a divulgação do Carnapauxis.

Outro item da programação foi o lançamento do vídeo da Música tema "Carnapauxis, A Festa do Reencontro", na voz de P.A Chaves, letra de autoria de Jailton Santos.

Veja o vídeo.

Durante o evento a equipe de Comunicação apresentou também vídeos da contagem regressiva para o início dos dias oficiais do Carnapauxis, assim como as chamadas dos sete blocos, que estarão disponíveis para compartilhamento.

Finalizando o Evento, o Secretário de Cultura, Luiz Carlos, e o prefeito Jaime Silva, utilizaram a palavra e falaram da importância do Carnapauxis para os obidenses.

