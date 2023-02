ÓBIDOS: Ex-Alunos da Escola São Francisco recebem medalhas da 16ª Olimpíada de Matemática

Premiação é referente a Obmep realizada em 2021, quando as aulas presenciais estavam suspensas por conta da pandemia.

Uma cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (2), no auditório da Casa de Cultura de Óbidos, marcou a entrega dos prêmios aos estudantes que foram medalhistas de bronze na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

A premiação é referente ao torneio que aconteceu em 2021, mas que não pôde ser entregue devido a pandemia da Covid-19. Por isso, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou um evento com a presença de autoridades, professores e familiares para entregar os certificados e medalhas aos alunos, que hoje já estão cursando o ensino médio e médio técnico.

Durante a cerimônia de entrega das medalhas aos ex-alunos da Escola São Francisco

Premiados

Os homenageados foram Leonardo Silva Moda, Francisco Robert Evangelista de Aquino e Yasmin Samili Cruz Figueira, todos a época das provas, estudavam na Escola Municipal São Francisco e com o desempenho na Olimpíada conquistaram a medalha de bronze.

“Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e à minha família. É um sentimento de muita alegria! Desde pequeno eu sempre fui muito incentivado a estudar e nesse processo acabei me interessando pelas olímpiadas, o que me levou a essa conquista”, lembrou o aluno Leonardo Moda.

Sem nunca imaginar a conquista na Obmep, Francisco Robert era pura alegria durante a cerimônia, mesmo tímido, ele falou sobre a conquista.

“E hoje eu estou aqui ganhando uma medalha, é uma felicidade tremenda. Eu quero agradecer aos meus professores de matemática Antônio Carlos e aos demais professores que me ajudaram”, agradeceu.

Yasmin Figueira lembrou das dificuldades para se preparar durante a pandemia e agradeceu ao empenho dos professores na conquista da medalha de bronze na Obmep de 2021.

“Foi difícil por conta da pandemia, já havíamos passado um ano sem estudar, então essa conquista é muito importante. Eu agradeço a minha família e ao professor Carlinhos, que sempre esteve lá para tirar as dúvidas”, disse.

O professor homenageado, Antônio Carlos Lopes, também lembrou das dificuldades de prestar assistência aos alunos, que estavam longe da sala de aula. Ele atribuiu as conquistas ao esforço de todos os educadores e ao trabalho de coordenação pedagógica da Semed.

“A gente se sente gratificado de poder ter contribuído um pouquinho para que o município de Óbidos tenha voltado a participar das olimpíadas com segurança e começado a trazer os nosso alunos pra esse contexto, de vivência dessas possibilidades, como no caso da Obmep”, ressaltou.

Obmep

A Obmep reúne todos os anos mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, contribuindo para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Além disso, a olimpíada busca melhorar a qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.

Nesse contexto, o prefeito Jaime Silva, que esteve na cerimônia, anunciou que destinará mais atenção a olímpiada e garantiu além das premiações aos estudantes que se destacaram em 2021, a entrega de notebooks, como reconhecimento ao esforço dos estudantes.

“Queremos Óbidos cada vez mais em destaque nesse e outros eventos que experimentam a capacidade dos nossos alunos. Por isso vamos entregar a cada um dos que receberam a premiação hoje aqui, um notebook. Precisamos incentivar, valorizar nossas crianças e jovens para que se interessem pela educação, e a matemática pode ser a porta pra esse mundo de conhecimento. Estou feliz e por isso fiz questão de participar desse momento”, encerrou.

Fonte: Comunicação/Pmo