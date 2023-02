Bloco Pai da Pinga diverte os obidenses em seu penúltimo dia do Pré Carnapauxis 2023

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 06, o penúltimo arrastão do Bloco Pai da Pinga, pelas ruas de Óbidos. Seu percurso foi alterando neste dia, iniciou percorrendo algumas ruas do Bairro de Santa Terezinha, até voltar ao seu percurso tradicional.

Comandada por Arthur & Cia, tendo em sua banda o Mestre Rosildo, que comanda a folia todas as segundas pelas ruas da cidade Presépio, arrastou milhares de pessoas pelas ruas da cidade e seus foliões se divertiram pra valer, em um percurso mais longo que o habitual, retornado a Praça de Santa Terezinha, por volta das 22h.

Vídeo....

O Bloco Pai da Pinga, sai sempre do Bar do Cachorrão em frente a Praça de Santa Terezinha e tem como símbolo um Boi de Pano, que abre o Bloco, acompanhado por seus “personagens” que se concentram desde cedo no Bar do Cachorrão.

Vídeo...

Nesta segunda, o Site www.obidos.net.br ( www.chupaosso.com.br), acompanhou parte do percurso do Bloco fazendo Lives pela nossa Fanpage do Facebook – https://www.facebook.com/obidos.net.br - que você pode assistir novamente.

Lembrando que o Carnapauxis, este ano de 2023, acontecerá no período de 15 de a 21 de fevereiro, com o desfile de 7 blocos.

Estamos esperando por você, pra brincar o melhor carnaval de rua da Amazônia!

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5728-bloco-pai-da-pinga-diverte-os-obidenses-em-seu-penultimo-dia-do-pre-carnapauxis-2023#sigProId3998188e61 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br