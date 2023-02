IFPA disponibiliza livros digitais gratuitos

A Editora do Instituto Federal do Pará (EdIFPA) está disponibilizando gratuitamente para download 15 livros em forma de e-book, que podem ser baixados em plataformas digitais através do site https://proppg.ifpa.edu.br/e-books. As obras são de autoria de servidores do Instituto e têm caráter técnico, científico, literário, educacional ou tecnológico.

A EdIFPA é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppg) e tem como objetivo editar ou coeditar, publicar e divulgar trabalhos relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão, à pós-graduação e à inovação, tornando-os acessíveis à população.

As temáticas abordadas

Frutos de pesquisas e estudos desenvolvidos no IFPA, os livros digitais tratam de temas variados e discutem o ensino de filosofia; o gênero, etnografias e performances rituais; a importância da proteção da propriedade intelectual para salvaguardar obras coreográficas; a educação profissional finlandesa; o mito, o imaginário e a mitopoética amazônica; o cenário político vivido na capital do Pará durante os anos 1920; as possibilidades de diálogos interdisciplinares no campo educacional; as ações educativas institucionalizadas que impulsionam e transformam a educação profissional, a técnica e a tecnológica em Santarém; as ações coletivas desenvolvidas pedagogicamente por profissionais e discentes do IFPA em Santarém; as práxis curriculares nas escolas municipais do campo dos Polos Piçarra e Itupiranga do Campus Rural de Marabá/IFPA; a experiência educativa protagonizada pelos gestores e pelos professores que se permitiram (re)construir a educação no seu município, tomando a concepção de Educação do e no Campo e o currículo interdisciplinar como referência em Marabá

Os e-books são de livre acesso para todos e quem se interessar pelos temas abordados pode fazer odownload das obras rapidamente, bastando, para isso, ter o suporte tecnológico necessário. Há também publicações que abordam temas como: os saberes estéticos e culturais que perpassam a vida do homem amazônico e se manifestam em suas produções poético-literárias, cênicas e orais; a análise do caráter social das emoções com base em dados etnográficos, as relações afetivas em diversos grupos étnicos e urbanos situados no México e no Brasil; as nuances do território amazônico, considerando as riquezas naturais, suas potencialidades, dificuldades e especialmente, a sua diversidade cultural.

EdIFPA

A Editora do IFPA foi criada por resolução aprovada em 2015 e os trabalhos iniciaram em 2017. Entre as atribuições da Editora está a de gerir todas as publicações do IFPA de cunho científico, efetuar os serviços editoriais, os prefixos editoriais e liberar o International Standard Book Number (ISBN), um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os por edição, além de atribuir o ISSN para obras seriadas como

revistas.

Fonte: Comunicação/IFPA