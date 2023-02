Antigos vendedores do Mercado de Óbidos agora estão alocados no Mercado de Peixe

O Mercado Municipal de Óbidos está em processo de reforma e readequação, o qual está fechado, com isso parte dos vendedores que ocupavam os boxes do prédio em obras, foram realocados no Marcado Municipal do Peixe, que fica próximo à nova orla.

Ao todo, são seis vendedores que realizaram a mudança de local e estão trabalhando no Mercado do Peixe, como podem ver nas imagens.

No local você pode encontrar vários produtos, como: farinha da boa, queijos, mel de abelha, doces, entre outros produtos. Encontramos tabaco em rolo, isso mesmo, ainda tem usuário de tabaco em rolo. Perguntamos a vendedora se ela tinha clientes, ela informou que tem vários clientes usuários do produto.

Tabaco em Rolo e Mel de Abelha

Nesse local, você também pode fazer um lanche e tomar aquele aperitivo e batidas, no Boxe do Gerson, que é bem frequentados pelos apreciadores da pinga e do conhaque São João da Barra.

No Box do Gerson

Os Boxes ficam ao lado, onde funciona a comercialização peixes. Portanto, quando você for comprar peixe, aproveite para visitar os Boxs dos antigos vendedores do Mercado Municipal de Óbidos, agora em outro local, mas com os mesmos serviços. Como falamos, lá você encontra vários produtos e serviços.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5743-antigos-vendedores-do-mercado-de-obidos-agora-estao-alocados-no-mercado-de-peixe#sigProId5731991723 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br